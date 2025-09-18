Balade autour du lac Découverte des oiseaux migrateurs PUYDARRIEUX Puydarrieux
Balade autour du lac Découverte des oiseaux migrateurs PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 10 janvier 2026.
Balade autour du lac Découverte des oiseaux migrateurs
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date :
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10 17:00:00
Date(s) :
2026-01-10
A la MNE 65.
Guidé par notre animatrice nature lors d’une balade autour du lac, nous vous proposons d’observer les oiseaux migrateurs avec du matériel adéquat.
Plein tarif: 5,50€, Tarif -12 ans & adhérent: 4€.
Sur inscription.
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
English :
At MNE 65.
Guided by our nature guide on a walk around the lake, you can observe migratory birds with the appropriate equipment.
Full price: 5.50?, Under-12s & members: 4?
Registration required.
German :
In der MNE 65.
Auf einem Spaziergang rund um den See können Sie unter Anleitung unserer Naturvermittlerin mit geeigneter Ausrüstung Zugvögel beobachten.
Voller Preis: 5,50?, Preis für Kinder unter 12 Jahren und Mitglieder: 4?
Nach Anmeldung.
Italiano :
Alla MNE 65.
Accompagnati dalla nostra guida naturalistica in una passeggiata intorno al lago, potrete osservare gli uccelli migratori con l’attrezzatura adeguata.
Prezzo intero: 5,50 euro, minori di 12 anni e soci: 4 euro.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
En el MNE 65.
Guiado por nuestro guía de naturaleza en un paseo alrededor del lago, podrá observar aves migratorias con el equipo adecuado.
Precio completo: 5,50 euros, menores de 12 años y socios: 4 euros.
Inscripción obligatoria.
L’événement Balade autour du lac Découverte des oiseaux migrateurs Puydarrieux a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65