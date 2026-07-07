AGENDA · Pleumeleuc
Balade avec la LPO Pleumeleuc
dimanche 6 septembre 2026 · Pleumeleuc
Informations pratiques
Pleumeleuc
Balade avec la LPO
Lieu-dit Le Moine Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le dimanche 6 septembre à 10h, la LPO vous propose une balade à la Vallée de la Vaunoise sur le sentier des demoiselles de Pleumeleuc.
Gratuit, sur réservation. Dans la limite des places disponibles. .
Lieu-dit Le Moine Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Balade avec la LPO Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Montfort Communauté
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