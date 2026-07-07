Informations pratiques

Pleumeleuc

Balade avec la LPO

Lieu-dit Le Moine Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le dimanche 6 septembre à 10h, la LPO vous propose une balade à la Vallée de la Vaunoise sur le sentier des demoiselles de Pleumeleuc.

Gratuit, sur réservation. Dans la limite des places disponibles. .

Lieu-dit Le Moine Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Balade avec la LPO Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Montfort Communauté