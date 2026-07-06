Informations pratiques

Pleumeleuc

Forum des Associations Pleumeleuc

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum des Associations se tiendra à la salle l’Étincelle et à la salle Calisson.

Vous pourrez y rencontrer de nombreuses associations du territoire. .

Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2990615610

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English :

L’événement Forum des Associations Pleumeleuc Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté