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AGENDA · Pleumeleuc

Forum des Associations Pleumeleuc Pleumeleuc

samedi 5 septembre 2026 · Pleumeleuc

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
35137 Pleumeleuc
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Pleumeleuc

Forum des Associations Pleumeleuc

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Le Forum des Associations se tiendra à la salle l’Étincelle et à la salle Calisson.
Vous pourrez y rencontrer de nombreuses associations du territoire.   .

Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2990615610 

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English :

L’événement Forum des Associations Pleumeleuc Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté

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