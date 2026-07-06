AGENDA · Pleumeleuc
Forum des Associations Pleumeleuc Pleumeleuc
samedi 5 septembre 2026 · Pleumeleuc
Informations pratiques
Pleumeleuc
Forum des Associations Pleumeleuc
Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Forum des Associations se tiendra à la salle l’Étincelle et à la salle Calisson.
Vous pourrez y rencontrer de nombreuses associations du territoire. .
Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2990615610
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English :
L’événement Forum des Associations Pleumeleuc Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté
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