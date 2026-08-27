Balade avec le Musée des Peintres de l’Ecole de Murol(s) Musée des Peintres de l’Ecole de Murol(s) Murol

dimanche 11 octobre 2026 · Musée des Peintres de l'Ecole de Murol(s) · Murol

Informations pratiques

Murol

Balade avec le Musée des Peintres de l’Ecole de Murol(s)

Musée des Peintres de l’Ecole de Murol(s) 12 Rue du Château Murol Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 16:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Partez pour une balade originale au cœur de Murol et découvrez le village à travers le regard des peintres de l’École de Murol(s).

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Musée des Peintres de l’Ecole de Murol(s) 12 Rue du Château Murol 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out on a unique stroll through the heart of Murol and discover the village through the eyes of the painters of the Murol School.

L’événement Balade avec le Musée des Peintres de l’Ecole de Murol(s) Murol a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme