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Balade avec les P’tits ânes La transhumance autour de St Gabriel Tarascon

Balade avec les P’tits ânes La transhumance autour de St Gabriel Tarascon dimanche 3 mai 2026.

Ville : 13150 Tarascon

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Tarascon

Balade avec les P’tits ânes La transhumance autour de St Gabriel

Dimanche 3 mai 2026 de 9h30 à 12h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :
2026-05-03

Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit
La transhumance autour de Saint-Gabriel
Le parcours est adapté aux familles et révèle, entre garrigue, pinède et oliveraies, un joli patrimoine lié à la chapelle Saint-Gabriel et au castrum.
P’tits ânes
Tarascon
Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit
La transhumance autour de Saint-Gabriel
Le parcours est adapté aux familles et révèle, entre garrigue, pinède et oliveraies, un joli patrimoine lié à la chapelle Saint-Gabriel et au castrum. Un clin d’œil sera également fait à l’histoire de la transhumance et au rôle de l’âne dans cette pratique.
P’tits ânes
Tarascon   .

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit
La transhumance autour de Saint-Gabriel
Le parcours est adapté aux familles et révèle, entre garrigue, pinède et oliveraies, un joli patrimoine lié à la chapelle Saint-Gabriel et au castrum.
P’tits ânes
Tarascon

L’événement Balade avec les P’tits ânes La transhumance autour de St Gabriel Tarascon a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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