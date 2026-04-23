Tarascon

Balade avec les P’tits ânes La transhumance autour de St Gabriel

Dimanche 3 mai 2026 de 9h30 à 12h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit

La transhumance autour de Saint-Gabriel

Le parcours est adapté aux familles et révèle, entre garrigue, pinède et oliveraies, un joli patrimoine lié à la chapelle Saint-Gabriel et au castrum.

P’tits ânes

Tarascon

Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit

La transhumance autour de Saint-Gabriel

Le parcours est adapté aux familles et révèle, entre garrigue, pinède et oliveraies, un joli patrimoine lié à la chapelle Saint-Gabriel et au castrum. Un clin d’œil sera également fait à l’histoire de la transhumance et au rôle de l’âne dans cette pratique.

P’tits ânes

Tarascon .

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit

La transhumance autour de Saint-Gabriel

Le parcours est adapté aux familles et révèle, entre garrigue, pinède et oliveraies, un joli patrimoine lié à la chapelle Saint-Gabriel et au castrum.

P’tits ânes

Tarascon

L’événement Balade avec les P’tits ânes La transhumance autour de St Gabriel Tarascon a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles