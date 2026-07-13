Informations pratiques

Cagnotte

Balade avec Robert, Conteur de la Vallée du Kiwi

Eglise Notre Dame de Corheta Cagnotte Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Venez découvrir l’histoire de l’Abbaye de Cagnotte en compagnie de Robert. Vous visiterez l’église où vous pourrez admirer les sarcophages du 5ème siècle et en apprendre plus sur la fonction du pourrissoir. Rendez-vous sur la place de l’église. Su inscription.

Venez découvrir l’histoire de l’Abbaye de Cagnotte en compagnie de Robert. Vous visiterez l’église où vous pourrez admirer les sarcophages du 5ème siècle et en apprendre plus sur la fonction du pourrissoir. Rendez-vous sur la place de l’église. Animation limitée à 10 personnes. Réservation obligatoire par téléphone au 05 58 73 00 52 ou par mail à tourisme@lavalleedukiwi.com. .

Eglise Notre Dame de Corheta Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.com

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English : Balade avec Robert, Conteur de la Vallée du Kiwi

Come discover the history of Cagnotte Abbey with Robert. You’ll visit the church, where you can admire the 5th-century sarcophagi and learn more about the function of the “pourrissoir.” Meet at the church square. Registration required.

L’événement Balade avec Robert, Conteur de la Vallée du Kiwi Cagnotte a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans