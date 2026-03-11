Balade bien-être au fil de l’eau Bessines-sur-Gartempe
Balade bien-être au fil de l’eau Bessines-sur-Gartempe samedi 6 juin 2026.
Balade bien-être au fil de l’eau
Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-06-06
fin : 2026-07-25
2026-06-06 2026-06-20 2026-07-25 2026-08-29
Ressourcez vous dans la nature. Balade au bruit du clapotis de L’eau. Temps de parole autour d’une pause sucré. Relaxation avec un bain sonore au tambour. Un voyage vibratoire que vous vous offrez pour accueillir le retour du calme en vous. .
Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 48 77 48 cindy.loin@yahoo.fr
