Balade bien-être au fil de l’eau Bessines-sur-Gartempe

Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-25

Ressourcez vous dans la nature. Balade au bruit du clapotis de L’eau. Temps de parole autour d’une pause sucré. Relaxation avec un bain sonore au tambour. Un voyage vibratoire que vous vous offrez pour accueillir le retour du calme en vous. .

