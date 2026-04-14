Balade botanique A la rencontre des orchidées sauvages Plusieurs lieux de rdv possible Rochefort-Samson

Rochefort-Samson

Balade botanique A la rencontre des orchidées sauvages

Plusieurs lieux de rdv possible Le Village Rochefort-Samson Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 13:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-06 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-24 2026-05-27

Partez à la découverte du monde des plantes avec Laurence Jacquet !

Au cœur de paysages sublimes, laissez-vous guider lors d’une balade botanique immersive qui éveillera votre curiosité et votre regard sur la nature.

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Plusieurs lieux de rdv possible Le Village Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 37 02 62 fleurs.sauvages.drome@gmail.com

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English : Balade botanique A la rencontre des orchidées sauvages

Discover the world of plants with Laurence Jacquet!

Let us guide you on an immersive botanical walk through sublime landscapes that will awaken your curiosity and your appreciation of nature.

L’événement Balade botanique A la rencontre des orchidées sauvages Rochefort-Samson a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme