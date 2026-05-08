Balade botanique à Rang Salle des fêtes Blussangeaux

Blussangeaux

Balade botanique à Rang

Salle des fêtes 13 Rue de la Tour Blussangeaux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Organisée par l’EPTB Sâone et Doubs et financée par la Région et l’Europe, cette balade botanique de 2h permettra de découvrir les plantes typiques de la Moyenne Vallée du Doubs. Accessible à tous, parcours de 4km entre praires et forêts sur les hauteurs de la commune de Rang, en plein site Natura 2000. Pensez à venir équipé chaussures de marche, eau, casquette. Réservations obligatoires, animation gratuite. .

Salle des fêtes 13 Rue de la Tour Blussangeaux 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 86 63 01 bonjour@eliepernot.fr

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English : Balade botanique à Rang

L’événement Balade botanique à Rang Blussangeaux a été mis à jour le 2026-05-08 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)