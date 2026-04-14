Visite du jardin de Mélimélo, Jardin de Mélimélo, Blussangeaux

Visite du jardin de Mélimélo 6 et 7 juin Jardin de Mélimélo Doubs

2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jocelyne et Georgy, jardiniers passionnés, vous ouvrent leur jardin. Créé en 1997, ce jardin à l’anglaise regroupe plus de 1 500 plantes. La visite est libre, mais les propriétaires sont présents toute la journée pour répondre à vos questions.

Vous pourrez également profiter d’une vente de plantes du jardin.

Jardin de Mélimélo 21 rue principale 25250 Blussangeaux Blussangeaux 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 71 39 51 30 https://jardin-melimelo.monsite-orange.fr Jardin paysager à l’anglaise créé en 1997. Depuis Besançon, à 5 km après l’Isle sur le Doubs | Depuis Montbéliard, à 10 km de Voujeaucourt direction l’Isle sur le Doubs.

Jocelyne et Georgy, jardiniers passionnés, vous ouvrent leur jardin. Créé en 1997, ce jardin à l’anglaise regroupe plus de 1 500 plantes. La visite est libre, mais les propriétaires sont présents la …

© Sangsue Georges