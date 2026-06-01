Villers-Bocage

Balade botanique à Villers-Bocage

Chemin de l’Ecanet Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-12 16:00:00

Date(s) :

2026-06-12

La Marmite Nature, en partenariat avec la librairie La Clé des Champs , organise une balade botanique intitulée Des Herbes et des Mots à Villers-Bocage. Le départ et le retour de cette sortie s’effectueront directement à la librairie La Clé des Champs . Au cours de cette promenade dédiée à la d

La Marmite Nature, en partenariat avec la librairie La Clé des Champs , organise une balade botanique intitulée Des Herbes et des Mots à Villers-Bocage.

Le départ et le retour de cette sortie s’effectueront directement à la librairie La Clé des Champs . La promenade se déroulera au bois de l’Écanet. Au cours de cette découverte des plantes sauvages, le parcours sera rythmé par des lectures fleuries.

À la suite de la balade, une petite dégustation sera offerte aux participants et sera accompagnée d’une présentation d’ouvrages consacrés aux plantes sauvages.

Places limitées, réservation obligatoire. .

Chemin de l’Ecanet Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32 lamarmitenature@ecomail.fr

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English : Balade botanique à Villers-Bocage

La Marmite Nature, in partnership with the bookshop La Clé des Champs , is organising a botanical walk entitled Des Herbes et des Mots in Villers-Bocage. The walk will leave from and return to the La Clé des Champs bookshop. During this walk dedicated to the d

L’événement Balade botanique à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie