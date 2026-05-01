Balade botanique Apéro sauvage Monastère Sainte-Croix

Sainte-Croix

Balade botanique Apéro sauvage

Monastère 54 PLACE DE L EGLISE TEMPLE Sainte-Croix Drôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif réduit allocataire CAF et MSA.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 16:30:00

fin : 2026-05-19 18:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Balade botanique autour du monastère et confection de l’apéro que nous dégusterons tous ensemble ! Cela vous tente ?? Appelez vite ! Les places sont limitées…

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Monastère 54 PLACE DE L EGLISE TEMPLE Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org

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English :

Take a botanical walk around the monastery and make the aperitif we’ll enjoy together! Are you interested? Call now! Places are limited…

L’événement Balade botanique Apéro sauvage Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays Diois