Balade botanique Apéro sauvage Monastère Sainte-Croix
Balade botanique Apéro sauvage Monastère Sainte-Croix mardi 19 mai 2026.
Sainte-Croix
Balade botanique Apéro sauvage
Monastère 54 PLACE DE L EGLISE TEMPLE Sainte-Croix Drôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif réduit allocataire CAF et MSA.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 16:30:00
fin : 2026-05-19 18:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Balade botanique autour du monastère et confection de l’apéro que nous dégusterons tous ensemble ! Cela vous tente ?? Appelez vite ! Les places sont limitées…
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Monastère 54 PLACE DE L EGLISE TEMPLE Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org
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English :
Take a botanical walk around the monastery and make the aperitif we’ll enjoy together! Are you interested? Call now! Places are limited…
L’événement Balade botanique Apéro sauvage Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays Diois