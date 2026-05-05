Balade botanique au parc de Croisilles | RDV Découverte, Pont de Brie – 22 Pré de Clinchamps, Grimbosq

Balade botanique au parc de Croisilles | RDV Découverte Mardi 26 mai, 14h00 Pont de Brie – 22 Pré de Clinchamps Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T14:00:00+02:00 – 2026-05-26T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T14:00:00+02:00 – 2026-05-26T15:30:00+02:00

Le parc de Croisilles, propriété de la Ville de Caen est peu connu du grand public. Situé aux portes de la Suisse Normande, c’est un véritable paradis pour tout naturaliste mais aussi pour toutes celles et ceux qui aiment marcher et se ressourcer dans la nature. Vous allez tomber sous le charme de ce site exceptionnel qui accueille une flore riche et variée digne d’intérêt. Une flânerie botanique proposée par Patrick Martin. Le rdv est donné au pont de Brie, tout près de l’auberge du même nom.

Information à prendre en compte : il faut compter environ 20 minutes de marche pour se rendre sur le site du parc depuis le parking.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Pont de Brie – 22 Pré de Clinchamps Pont de Brie – 22 Pré de ClinchampsÀ proximité de l’auberge du pont de BrieGRIMBOSQ Grimbosq 14220 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.caenlamer-tourisme.fr »}]

Le parc de Croisilles, propriété de la Ville de Caen est peu connu du grand public. Situé aux portes de la Suisse Normande, c’est un véritable paradis pour tout naturaliste mais aussi pour toutes …