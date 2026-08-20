Balade botanique aux jardins du château, Château de la Motte-Tilly, La Motte-Tilly

Informations pratiques

Balade botanique aux jardins du château Samedi 19 septembre, 10h00 Château de la Motte-Tilly Aube

Adulte : 12€.

Enfant : 6€ (À partir de 8 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Arbres, herbacées et anecdotes vertes : comprendre le jardin autrement

Le jardin de la Motte-Tilly est peuplé de nombreux tilleuls, mais ce ne sont pas les seuls végétaux à prospérer dans le jardin. Nombreuses sont les essences d’arbres et les herbacées de sous-bois, de prairie ou de bord d’eau qui poussent tranquillement.

Une initiation à la reconnaissance de ces végétaux relativement communs vous attendra et des anecdotes végétales vous seront concoctées.

Envie de nous rejoindre pour une balade au vert ?

Château de la Motte-Tilly 1 Le Château, 10400 La Motte-Tilly, France La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33325399967 https://www.chateau-la-motte-tilly.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2136560706890401726&famille=2603660073730402993 »}] Dominant la Seine, le Château de La Motte-Tilly, construit au milieu du XVIIIème siècle pour l’abbé Terray, contrôleur général des finances du roi Louis XV, est un parfait témoignage de l’art de vivre “à la française”. Entouré de ses jardins et de son parc arboré, doté d’une collection d’œuvres et de mobilier exceptionnelle, il associe luxe, quiétude et harmonie. Son état actuel est le fruit d’une intense campagne de travaux, menée par le Comte de Rohan-Chabot, descendant des Terray, au début du XXe siècle. Sa fille, la Marquise de Maillé, archéologue et historienne, poursuivit cet ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité. À la mort de cette dernière en 1972, elle lègue l’ensemble de la propriété à la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, actuel Centre des Monuments Nationaux. En voiture : Via la route D951 depuis Nogent-sur-Seine ou via l’autoroute A5 (axe Paris/Sens/Troyes) en prenant la sortie Marolles-sur-Seine, puis la route D411 en direction de Nogent-sur-Seine. Un parking gratuit est disponible en face de la grille d’honneur du château, sur le bord de la route D951. En train : Depuis la Gare de Nogent-sur-Seine (ligne Paris-Est/Mulhouse-Ville). Mise à disposition de vélos à assistance électrique en libre-service, via les Vélos Fluo de la Région Grand Est.

Arbres, herbacées et anecdotes vertes : comprendre le jardin autrement

© Réserve naturelle de la Bassée