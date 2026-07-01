BALADE BOTANIQUE AVEC BERTRAND Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent

Informations pratiques

Saint-Georges-Buttavent

BALADE BOTANIQUE AVEC BERTRAND

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un concert !

Partez à la découverte des plantes sauvages qui nous entourent lors d’une balade botanique animée par Bertrand. Une sortie conviviale pour apprendre à reconnaître les végétaux de notre environnement et mieux comprendre leurs usages. .

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org

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English :

See you at the Fontaine-Daniel grocery store for a concert!

L’événement BALADE BOTANIQUE AVEC BERTRAND Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Mayenne Co