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AGENDA · Saint-Georges-Buttavent

BALADE BOTANIQUE AVEC BERTRAND Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent

dimanche 19 juillet 2026 · Epicerie de Fontaine-Daniel · Saint-Georges-Buttavent

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Epicerie de Fontaine-Daniel
Adresse
7 Rue des Tisserands
Ville
53100 Saint-Georges-Buttavent
Département
Mayenne
Tarif

Saint-Georges-Buttavent

BALADE BOTANIQUE AVEC BERTRAND

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un concert !
Partez à la découverte des plantes sauvages qui nous entourent lors d’une balade botanique animée par Bertrand. Une sortie conviviale pour apprendre à reconnaître les végétaux de notre environnement et mieux comprendre leurs usages.   .

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07  contact@lepicerie.org

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English :

See you at the Fontaine-Daniel grocery store for a concert!

L’événement BALADE BOTANIQUE AVEC BERTRAND Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Mayenne Co

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