Informations pratiques

Burgaronne

Balade botanique

Mairie Burgaronne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Profitez des vacances pour partir à la découverte des richesses botaniques des chemins de Burgaronne et admirer des panoramas exceptionnels sur le Béarn. Accompagné par Cristo, vous explorerez les recoins secrets des collines béarnaises et leur patrimoine naturel.

La balade durera 1h30, et se terminera à temps pour le midi.

Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée à la météo du jour. .

Mairie Burgaronne 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 60 56 51 contact@lepiceriesansfin.org

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English : Balade botanique

L’événement Balade botanique Burgaronne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Béarn des Gaves