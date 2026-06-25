Balade botanique Burgaronne
samedi 11 juillet 2026 · Burgaronne
Informations pratiques
Burgaronne
Balade botanique
Mairie Burgaronne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Profitez des vacances pour partir à la découverte des richesses botaniques des chemins de Burgaronne et admirer des panoramas exceptionnels sur le Béarn. Accompagné par Cristo, vous explorerez les recoins secrets des collines béarnaises et leur patrimoine naturel.
La balade durera 1h30, et se terminera à temps pour le midi.
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée à la météo du jour. .
Mairie Burgaronne 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 60 56 51 contact@lepiceriesansfin.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade botanique
L’événement Balade botanique Burgaronne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Burgaronne (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché paysan Burgaronne 11 juillet 2026