Balade botanique du mercredi à Saint-Germain-de-Tallevende Saint-Germain-de-Tallevende Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Balade botanique du mercredi à Saint-Germain-de-Tallevende

Saint-Germain-de-Tallevende Parking de la mairie Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Bocage perché propose des balades commentées les mercredis d’août, ce mercredi L’arbre, un autre rapport au temps . Durée 2h30 renseignements auprès du Bocage Perché.

Le Bocage perché propose des balades commentées les mercredis d’août, ce mercredi L’arbre, un autre rapport au temps . Durée 2h30 renseignements auprès du Bocage Perché. .

Saint-Germain-de-Tallevende Parking de la mairie Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 08 64 68 87 lebocageperche@zaclys.net

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English : Balade botanique du mercredi à Saint-Germain-de-Tallevende

Le Bocage Perché is organising guided walks on Wednesdays throughout August; this Wednesday’s theme is: ‘Trees: a different relationship with time’. Duration: 2 hours 30 minutes for further information, please contact Le Bocage Perché.

L’événement Balade botanique du mercredi à Saint-Germain-de-Tallevende Vire Normandie a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie