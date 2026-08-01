Balade botanique du mercredi à Saint-Germain-de-Tallevende Saint-Germain-de-Tallevende Vire Normandie
mercredi 5 août 2026 · Saint-Germain-de-Tallevende · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Balade botanique du mercredi à Saint-Germain-de-Tallevende
Saint-Germain-de-Tallevende Parking de la mairie Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Bocage perché propose des balades commentées les mercredis d’août, ce mercredi L’arbre, un autre rapport au temps . Durée 2h30 renseignements auprès du Bocage Perché.
Le Bocage perché propose des balades commentées les mercredis d’août, ce mercredi L’arbre, un autre rapport au temps . Durée 2h30 renseignements auprès du Bocage Perché. .
Saint-Germain-de-Tallevende Parking de la mairie Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 08 64 68 87 lebocageperche@zaclys.net
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English : Balade botanique du mercredi à Saint-Germain-de-Tallevende
Le Bocage Perché is organising guided walks on Wednesdays throughout August; this Wednesday’s theme is: ‘Trees: a different relationship with time’. Duration: 2 hours 30 minutes for further information, please contact Le Bocage Perché.
L’événement Balade botanique du mercredi à Saint-Germain-de-Tallevende Vire Normandie a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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