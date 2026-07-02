Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot Vire Normandie
mercredi 5 août 2026 · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot
Rue de l’Allière Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
La fabrique de véritable Andouille de Vire, Asselot, propose une visite de son entreprise pour découvrir la fabrication de la célèbre spécialité. Consultez l’entreprise Asselot pour en savoir plus.
La fabrique de véritable Andouille de Vire, Asselot, propose une visite de son entreprise pour découvrir la fabrication de la célèbre spécialité. Consultez l’entreprise Asselot pour en savoir plus. .
Rue de l’Allière Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 68 21 69
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English : Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot
Asselot, the producer of authentic Andouille de Vire, offers a tour of its premises so visitors can discover how this famous speciality is made. Contact Asselot to find out more.
L’événement Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot Vire Normandie a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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