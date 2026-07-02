Informations pratiques

Vire Normandie

Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot

Rue de l’Allière Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

La fabrique de véritable Andouille de Vire, Asselot, propose une visite de son entreprise pour découvrir la fabrication de la célèbre spécialité. Consultez l’entreprise Asselot pour en savoir plus.

La fabrique de véritable Andouille de Vire, Asselot, propose une visite de son entreprise pour découvrir la fabrication de la célèbre spécialité. Consultez l’entreprise Asselot pour en savoir plus. .

Rue de l’Allière Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 68 21 69

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English : Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot

Asselot, the producer of authentic Andouille de Vire, offers a tour of its premises so visitors can discover how this famous speciality is made. Contact Asselot to find out more.

L’événement Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot Vire Normandie a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie