Saint-Genest-sur-Roselle

Balade botanique et Atelier enfant Confection d’un cadre nature

1 rue des lilas Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Balade botanique rdv à 9h30 devant tiers lieu de St Genest, La Maison des Habitants

Atelier enfant (4 10 ans) Confection d’un cadre nature

un atelier à 10h00 et un à 11h inscription obligatoire au 07 84 74 79 92 (nombre de place limitée) rdv au tiers lieu de St Genest, La Maison des Habitants .

1 rue des lilas Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 74 79 92 lapepue87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade botanique et Atelier enfant Confection d’un cadre nature

L’événement Balade botanique et Atelier enfant Confection d’un cadre nature Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne