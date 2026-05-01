Balade botanique et Atelier enfant Confection d’un cadre nature Saint-Genest-sur-Roselle
Balade botanique et Atelier enfant Confection d’un cadre nature Saint-Genest-sur-Roselle dimanche 24 mai 2026.
Saint-Genest-sur-Roselle
Balade botanique et Atelier enfant Confection d’un cadre nature
1 rue des lilas Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Balade botanique rdv à 9h30 devant tiers lieu de St Genest, La Maison des Habitants
Atelier enfant (4 10 ans) Confection d’un cadre nature
un atelier à 10h00 et un à 11h inscription obligatoire au 07 84 74 79 92 (nombre de place limitée) rdv au tiers lieu de St Genest, La Maison des Habitants .
1 rue des lilas Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 74 79 92 lapepue87@gmail.com
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English : Balade botanique et Atelier enfant Confection d’un cadre nature
L’événement Balade botanique et Atelier enfant Confection d’un cadre nature Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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