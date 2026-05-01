Balade botanique Le Fel
Balade botanique Le Fel samedi 30 mai 2026.
Le Fel
Balade botanique
557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
60
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Reconnaissance des plantes comestibles et médicinales, cueillette, confection d’un apéro dinatoire et dégustation. Prévoir gants, couteau, chaussures adaptées et panier ou sac en tissu
animé par Serena Fiorini, docteur en médecine du travail et de l’environnement, master 2 en phytothérapie dravyaguna-phytothérapie ayurvédique
La balade se déroulera dans les environs de la Maison de la réserve Naturelle des Coteaux du Fel, site avec un patrimoine naturel remarquable
L’atelier et la dégustation auront lieu au café de Roussy Le Nid et seront animés par Serena et Solène, cuisinière du Nid
Aucun diagnostic ni prescription médicale de sera effectuée. Aucune allégation concernant des traitements médicaux n’est donnée. En cas de doute sur votre état de santé, consultez votre médecin traitant
Le Nid Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations 60 .
557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 19 34 35 19
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English :
Recognize edible and medicinal plants, pick, make an aperitif and enjoy a tasting. Bring gloves, knife, appropriate footwear and basket or cloth bag
L’événement Balade botanique Le Fel a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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