Le Fel

Balade botanique

557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Reconnaissance des plantes comestibles et médicinales, cueillette, confection d’un apéro dinatoire et dégustation. Prévoir gants, couteau, chaussures adaptées et panier ou sac en tissu

animé par Serena Fiorini, docteur en médecine du travail et de l’environnement, master 2 en phytothérapie dravyaguna-phytothérapie ayurvédique

La balade se déroulera dans les environs de la Maison de la réserve Naturelle des Coteaux du Fel, site avec un patrimoine naturel remarquable

L’atelier et la dégustation auront lieu au café de Roussy Le Nid et seront animés par Serena et Solène, cuisinière du Nid

Aucun diagnostic ni prescription médicale de sera effectuée. Aucune allégation concernant des traitements médicaux n’est donnée. En cas de doute sur votre état de santé, consultez votre médecin traitant

Le Nid Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations 60 .

557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 19 34 35 19

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English :

Recognize edible and medicinal plants, pick, make an aperitif and enjoy a tasting. Bring gloves, knife, appropriate footwear and basket or cloth bag

L’événement Balade botanique Le Fel a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)