Dieulouard

Balade Botanique Murs en pierre sèche et plantes sauvages

Place de Verdun Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Nicolas, guide nature, vous présentera différentes plantes sauvages ainsi que leurs usages passé et actuels. Il profitera aussi de la présence de murs en pierre sèche restauré pour vous faire découvrir cette technique de construction traditionnelle avec ses divers avantages.

Sur inscription au 06 08 41 26 62Tout public

15 .

Place de Verdun Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 41 26 62

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English :

Nicolas, a nature guide, will introduce you to various wild plants and explain their past and present uses. He’ll also take advantage of the restored dry-stone walls to help you discover this traditional building technique and its various benefits.

Registration required: 06 08 41 26 62

L’événement Balade Botanique Murs en pierre sèche et plantes sauvages Dieulouard a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PONT A MOUSSON