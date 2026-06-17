Balade Botanique Murs en pierre sèche et plantes sauvages Dieulouard
Balade Botanique Murs en pierre sèche et plantes sauvages Dieulouard mercredi 29 juillet 2026.
Dieulouard
Balade Botanique Murs en pierre sèche et plantes sauvages
Place de Verdun Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Nicolas, guide nature, vous présentera différentes plantes sauvages ainsi que leurs usages passé et actuels. Il profitera aussi de la présence de murs en pierre sèche restauré pour vous faire découvrir cette technique de construction traditionnelle avec ses divers avantages.
Sur inscription au 06 08 41 26 62Tout public
15 .
Place de Verdun Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 41 26 62
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English :
Nicolas, a nature guide, will introduce you to various wild plants and explain their past and present uses. He’ll also take advantage of the restored dry-stone walls to help you discover this traditional building technique and its various benefits.
Registration required: 06 08 41 26 62
L’événement Balade Botanique Murs en pierre sèche et plantes sauvages Dieulouard a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PONT A MOUSSON