Balade Botanique, Musée des Traditions Bugistes, Saint-Rambert-en-Bugey

Balade Botanique Dimanche 3 mai, 15h00 Musée des Traditions Bugistes Ain

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Balade Botanique

avec Lionel Rémy

Ce long week-end est une parfaite occasion de découvrir la vallée autrement grâce à la balade botanique proposée par Lionel Rémy, fin connaisseur des sentiers de randonnée ainsi que de la faune et flore locale.

Le rendez-vous est donné à 15h au musée ce dimanche 3 mars !

Laissez-vous guider par notre super guide pour en savoir davantage sur notre nature locale.

Réservation par mail à : terres.albarine@laposte.net

Musée des Traditions Bugistes 7 avenue de l’Europe 01230 Saint-Rambert-en-Bugey Saint-Rambert-en-Bugey 01230 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « terres.albarine@laposte.net »}] [{« link »: « mailto:terres.albarine@laposte.net »}]

avec Lionel Rémy visite balade

Musée des Traditions Bugistes