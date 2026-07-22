Balade botanique Plantes comestibles avec Charlie Braesch ENA Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour

Informations pratiques

Freycenet-la-Tour

Balade botanique Plantes comestibles avec Charlie Braesch

ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Balade botanique Plantes comestibles avec Charlie Braesch (3h00) Tous publics Mercredi 05 Août Gratuit Sur inscription

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ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 56 ena@freycenetlatour.fr

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English :

Botanical walk Edible plants with Charlie Braesch (3h00) All publics Wednesday, August 05 Free Registration required

L’événement Balade botanique Plantes comestibles avec Charlie Braesch Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal