Balade botanique, visite, repas et soirée dansante Ferme les Bêêles Morvandelles Villapourçon
Balade botanique, visite, repas et soirée dansante Ferme les Bêêles Morvandelles Villapourçon samedi 4 juillet 2026.
Villapourçon
Balade botanique, visite, repas et soirée dansante
Ferme les Bêêles Morvandelles 140 route de Fragny Villapourçon Nièvre
Tarif : – – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Balade botanique, visite, repas et soirée dansante
Dans le cadre du projet Du Bruit dans les Granges .
À la ferme Les Bêêles Morvandelles , 140 route de Fragny à Villapourçon. Départ à 14h30 Balade botanique et visite d’une miellerie.
À partir de 19h Verre de l’amitié et repas fermier (tarif 22€).
À partir de 20h30 Concert et Bal avec Gallica (Trad, musique du Morvan). Ouvert à toutes et à tous. Sur réservation uniquement par sms de préférence au 06 63 94 51 91. .
Ferme les Bêêles Morvandelles 140 route de Fragny Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 94 51 91
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English : Balade botanique, visite, repas et soirée dansante
L’événement Balade botanique, visite, repas et soirée dansante Villapourçon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan