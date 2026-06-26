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Balade botanique, visite, repas et soirée dansante Ferme les Bêêles Morvandelles Villapourçon

Balade botanique, visite, repas et soirée dansante Ferme les Bêêles Morvandelles Villapourçon samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Ferme les Bêêles Morvandelles
Adresse
140 route de Fragny
Ville
58370 Villapourçon
Département
Nièvre
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villapourçon

Balade botanique, visite, repas et soirée dansante

Ferme les Bêêles Morvandelles 140 route de Fragny Villapourçon Nièvre

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Balade botanique, visite, repas et soirée dansante
Dans le cadre du projet Du Bruit dans les Granges .
À la ferme Les Bêêles Morvandelles , 140 route de Fragny à Villapourçon. Départ à 14h30 Balade botanique et visite d’une miellerie.
À partir de 19h Verre de l’amitié et repas fermier (tarif 22€).
À partir de 20h30 Concert et Bal avec Gallica (Trad, musique du Morvan). Ouvert à toutes et à tous. Sur réservation uniquement par sms de préférence au 06 63 94 51 91.   .

Ferme les Bêêles Morvandelles 140 route de Fragny Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 94 51 91 

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English : Balade botanique, visite, repas et soirée dansante

L’événement Balade botanique, visite, repas et soirée dansante Villapourçon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan