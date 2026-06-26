Balade botanique, visite, repas et soirée dansante Ferme les Bêêles Morvandelles Villapourçon

Villapourçon

Balade botanique, visite, repas et soirée dansante

Ferme les Bêêles Morvandelles 140 route de Fragny Villapourçon Nièvre

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Balade botanique, visite, repas et soirée dansante

Dans le cadre du projet Du Bruit dans les Granges .

À la ferme Les Bêêles Morvandelles , 140 route de Fragny à Villapourçon. Départ à 14h30 Balade botanique et visite d’une miellerie.

À partir de 19h Verre de l’amitié et repas fermier (tarif 22€).

À partir de 20h30 Concert et Bal avec Gallica (Trad, musique du Morvan). Ouvert à toutes et à tous. Sur réservation uniquement par sms de préférence au 06 63 94 51 91. .

Ferme les Bêêles Morvandelles 140 route de Fragny Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 94 51 91

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English : Balade botanique, visite, repas et soirée dansante

L’événement Balade botanique, visite, repas et soirée dansante Villapourçon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan