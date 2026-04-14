Balade bucolique dans les jardins de la Closerie, Les jardins de la Closerie., Huillé-Lézigné

Balade bucolique dans les jardins de la Closerie 6 et 7 juin Les jardins de la Closerie. Maine-et-Loire

Tarif : 3€ pour les adultes et gratuit pour les enfants en dessous de 16 ans. Les chiens ne sont pas admis car il y a des animeaux sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les grilles de ce jardin s’ouvrent pour la 4 ème année consecutive afin de vous offrir un moment de detente. Venez decouvrir le bassin des carpes koi, l’ombre des bambous géants, les anes miniatures et autres surprises…

Les jardins de la Closerie. 49430 Huillé-Lézigné Huillé-Lézigné 49430 Huillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 0648768735 Le jardin de la Closerie s’etend sur 5000 m2 et vous offre de nombreuses surprises. Gloriette dans le jardin italien , l’ombre des bambous géants, les carpes koi etc etc…. Parking à proximité

Les grilles de ce jardin s’ouvrent pour la 4 ème année consecutive afin de vous offrir un moment de detente. Venez decouvrir le bassin des carpes koi, l’ombre des bambous géants, les anes miniatures…

©Houdayer Christine