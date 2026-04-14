Rendez-vous aux jardins 2026, Jardin de la Cure, Huillé-Lézigné

Rendez-vous aux jardins 2026 6 et 7 juin Jardin de la Cure Maine-et-Loire

Participation: 6 euros; gratuité pour les chômeurs, les enfants de moins de 16 ans, et les personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De l’eau, du relief, tels sont les atouts de ce jardin composite comprenant 3 parties principales: jardin régulier, jardin à l’anglaise, et prairie champêtre avec vue sur l’église de Lézigné; et aussi des espaces plus intimes; bord de ruisseau, rotonde, jardin moyenageux….

Jardin de la Cure 2 Impasse du verger 49430 Huillé Huillé-Lézigné 49430 Huillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 0674539062 Parking de la mairie à Huillé

De l’eau, du relief, tels sont les atouts de ce jardin composite comprenant 3 parties principales: jardin régulier, jardin à l’anglaise, et prairie champêtre avec vue sur l’église de Lézigné; et des…

Pierre de Fleurieu©