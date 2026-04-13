Balade & Champagnes Champagne Harlin Père & Fils Mareuil-le-Port

Mareuil-le-Port

Balade & Champagnes

Champagne Harlin Père & Fils 8 rue de la Fontaine Mareuil-le-Port Marne

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 15:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

Chaussez vos baskets pour une immersion totale dans le vignoble du Champagne Harlin Père & Fils ! Au départ de Mareuil-le-Port, accompagnés de Maxime Harlin, parcourez 6 km de sentiers pour découvrir les secrets de leur terroir de manière ludique et active.

Au programme Randonnée guidée, haltes explicatives, collations et dégustations de champagnes directement au milieu des parcelles.

***Cet événement est soumis aux conditions météo (annulation en cas de pluie)*** .

Champagne Harlin Père & Fils 8 rue de la Fontaine Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est

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English : Balade & Champagnes

L’événement Balade & Champagnes Mareuil-le-Port a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne