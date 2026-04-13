Balade & Champagnes Champagne Harlin Père & Fils Mareuil-le-Port
Balade & Champagnes Champagne Harlin Père & Fils Mareuil-le-Port samedi 11 juillet 2026.
Mareuil-le-Port
Balade & Champagnes
Champagne Harlin Père & Fils 8 rue de la Fontaine Mareuil-le-Port Marne
Tarif : 42 – 42 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 15:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Tout public
Chaussez vos baskets pour une immersion totale dans le vignoble du Champagne Harlin Père & Fils ! Au départ de Mareuil-le-Port, accompagnés de Maxime Harlin, parcourez 6 km de sentiers pour découvrir les secrets de leur terroir de manière ludique et active.
Au programme Randonnée guidée, haltes explicatives, collations et dégustations de champagnes directement au milieu des parcelles.
***Cet événement est soumis aux conditions météo (annulation en cas de pluie)*** .
Champagne Harlin Père & Fils 8 rue de la Fontaine Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est
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English : Balade & Champagnes
L’événement Balade & Champagnes Mareuil-le-Port a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne