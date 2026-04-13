Eaux-Bonnes

Balade chantée à Assouste

Chapelle d’Assouste Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23

C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, enfant de la vallée d’Ossau, artiste musicien larunsois pour vous faire découvrir Assouste à travers ses ruelles, son patrimoine bâti au son de la flûte et de l’accordéon.

Accompagné de sa guitare, ses textes racontent son amour pour les montagnes en béarnais, français ou espagnol.

Inscription obligatoire dans l’un des Offices de Tourisme de la vallée d’Ossau. .

Chapelle d’Assouste Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Balade chantée à Assouste

L’événement Balade chantée à Assouste Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées