Balade chantée au Col du Pourtalet D934 Laruns
Balade chantée au Col du Pourtalet D934 Laruns mercredi 29 juillet 2026.
Laruns
Balade chantée au Col du Pourtalet
D934 Col du pourtalet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste musicien larunsois pour vous faire découvrir les liens entre Espagne et Vallée d’Ossau à travers une randonnée chantée aux alentours du Col du Pourtalet.
Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Prévoir des chaussures de randonnée. Rendez-vous pour devant l’Hôtel du Col. .
D934 Col du pourtalet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 animations@laruns.fr
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English : Balade chantée au Col du Pourtalet
L’événement Balade chantée au Col du Pourtalet Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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