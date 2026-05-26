Balade chantée au Col du Pourtalet D934 Laruns

Laruns

Balade chantée au Col du Pourtalet

D934 Col du pourtalet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste musicien larunsois pour vous faire découvrir les liens entre Espagne et Vallée d’Ossau à travers une randonnée chantée aux alentours du Col du Pourtalet.

Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Prévoir des chaussures de randonnée. Rendez-vous pour devant l’Hôtel du Col. .

D934 Col du pourtalet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 animations@laruns.fr

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English : Balade chantée au Col du Pourtalet

L’événement Balade chantée au Col du Pourtalet Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées