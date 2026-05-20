Balade chantée Parking de la salle des fêtes Collonge-en-Charollais

Collonge-en-Charollais

Balade chantée

Parking de la salle des fêtes Le bourg Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La chorale Rencontres vous embarque pour une balado-diffusion champêtre (un podcast à la bourguignonne). Inutile d’apporter vos casques audio, le chœur vous enveloppera de ses douces sonorités au gré d’une balade charmante qui vous fera découvrir des lieux insolites de deux villages, qui accueillent cette année nos facéties Collonge-en-Charolais le 7 juin, Saint-Clément-sur-Guye le 14 juin. Ces petites boucles accessibles à tous, d’environ 3 km, ponctuées de pauses chantantes pourront être parcourues au besoin en navette pour celles et ceux qui ne peuvent gambader aisément.

Départ à 16h30 sur le parking de la salle de fêtes du village, balade de 2 heures environ. .

Parking de la salle des fêtes Le bourg Collonge-en-Charollais 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

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English : Balade chantée

L’événement Balade chantée Collonge-en-Charollais a été mis à jour le 2026-05-20 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II