Informations pratiques

Landeleau

Balade chantée

Lanzignac Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Balade chantée le vendredi 14 août à Landeleau

Randonnée chantée animée par les chanteurs locaux.

> Circuit ombragé de 6 km

> Départ de Lanzignac en Landeleau

> A 16H30

> Vers 19h, la balade sera suivi d’un apéro animé par Perwan Lefeuvre (chants bretons et guitare)

> Vous pouvez amener un pique-nique ou quelque chose à partager et rester dîner sur place .

> Possibilité de venir uniquement à partir de 19h .

Lanzignac Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08

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English :

L’événement Balade chantée Landeleau a été mis à jour le 2026-08-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou