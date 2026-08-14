Balade chantée Landeleau
vendredi 14 août 2026 · Landeleau
Informations pratiques
Landeleau
Balade chantée
Lanzignac Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Balade chantée le vendredi 14 août à Landeleau
Randonnée chantée animée par les chanteurs locaux.
> Circuit ombragé de 6 km
> Départ de Lanzignac en Landeleau
> A 16H30
> Vers 19h, la balade sera suivi d’un apéro animé par Perwan Lefeuvre (chants bretons et guitare)
> Vous pouvez amener un pique-nique ou quelque chose à partager et rester dîner sur place .
> Possibilité de venir uniquement à partir de 19h .
Lanzignac Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08
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English :
L’événement Balade chantée Landeleau a été mis à jour le 2026-08-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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