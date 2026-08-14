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AGENDA · Landeleau

Balade chantée Landeleau

vendredi 14 août 2026 · Landeleau

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Lanzignac
Ville
29530 Landeleau
Département
Finistère
Tarif

Landeleau

Balade chantée

Lanzignac Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Balade chantée le vendredi 14 août à Landeleau
Randonnée chantée animée par les chanteurs locaux.
> Circuit ombragé de 6 km
> Départ de Lanzignac en Landeleau
> A 16H30

> Vers 19h, la balade sera suivi d’un apéro animé par Perwan Lefeuvre (chants bretons et guitare)
> Vous pouvez amener un pique-nique ou quelque chose à partager et rester dîner sur place .
> Possibilité de venir uniquement à partir de 19h   .

Lanzignac Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08 

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English :

L’événement Balade chantée Landeleau a été mis à jour le 2026-08-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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