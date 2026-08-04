Forum des associations Landeleau Salle polyvalente Landeleau
samedi 29 août 2026 · Salle polyvalente · Landeleau
Informations pratiques
Landeleau
Forum des associations Landeleau
Salle polyvalente Impasse des Écoles Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Première édition du forum des associations de Landeleau le samedi 29 août
L’USL, le Badass, la Gym, An Nor Digored, Oaled Landelo, la Bibliothèque, Puzzle Café, Epal Centre Social… Toutes les associations seront là pour vous faire découvrir leurs activités, leurs passions et leur dynamisme.
> 9h-12h30
> A la salle polyvalente de Landeleau
> Renseignements au 06 88 00 56 27
Une matinée haute en couleurs, pleine de rencontres et d’envies pour la rentrée ! .
Salle polyvalente Impasse des Écoles Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 88 00 56 27
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English :
L’événement Forum des associations Landeleau Landeleau a été mis à jour le 2026-07-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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