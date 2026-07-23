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AGENDA · Landeleau

Nuit internationale de la Chauve-Souris Landeleau

mardi 4 août 2026 · Landeleau

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Bibliothèque
Ville
29530 Landeleau
Département
Finistère
Tarif

Landeleau

Nuit internationale de la Chauve-Souris

Bibliothèque Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Nuit internationale de la Chauve-Souris à 18h00 à la bibliothèque de Landeleau.

Animation contes pour enfants sur le thème des chauves-souris par le centre social de la Communauté de Commune de Haute Cornouaille de 20h à 22h3: venez découvrir les chauves-souris. Rendez-vous devant l’église, promenade commentée avant d’assister à l’envol des grands rhinolophes du clocher de l’église (vêtements chauds)

Contact: 0782782437

Animation EPAGA   .

Bibliothèque Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 7 82 78 24 37 

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English :

L’événement Nuit internationale de la Chauve-Souris Landeleau a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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