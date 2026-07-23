Nuit internationale de la Chauve-Souris Landeleau
mardi 4 août 2026 · Landeleau
Informations pratiques
Landeleau
Nuit internationale de la Chauve-Souris
Bibliothèque Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Nuit internationale de la Chauve-Souris à 18h00 à la bibliothèque de Landeleau.
Animation contes pour enfants sur le thème des chauves-souris par le centre social de la Communauté de Commune de Haute Cornouaille de 20h à 22h3: venez découvrir les chauves-souris. Rendez-vous devant l’église, promenade commentée avant d’assister à l’envol des grands rhinolophes du clocher de l’église (vêtements chauds)
Contact: 0782782437
Animation EPAGA .
Bibliothèque Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 7 82 78 24 37
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English :
L’événement Nuit internationale de la Chauve-Souris Landeleau a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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