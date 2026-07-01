Informations pratiques

Landeleau

Ateliers détente et bien-être

Salle Polyvalente Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Ateliers détente et bien-être le jeudi 30 juillet à 18h30 et tous les derniers jeudis de chaque mois.

> salle polyvalente de Landeleau

> séance d’1h30 à 20€

> atelier collectif de 12 personnes

Contact: Nelly SEYMOUR 06 18 84 78 94

www.nelsey-medium.com .

Salle Polyvalente Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 18 84 78 94

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English :

L’événement Ateliers détente et bien-être Landeleau a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou