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AGENDA · Landeleau

Ateliers détente et bien-être Landeleau

jeudi 30 juillet 2026 · Landeleau

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
29530 Landeleau
Département
Finistère
Tarif

Landeleau

Ateliers détente et bien-être

Salle Polyvalente Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Ateliers détente et bien-être le jeudi 30 juillet à 18h30 et tous les derniers jeudis de chaque mois.

> salle polyvalente de Landeleau
> séance d’1h30 à 20€
> atelier collectif de 12 personnes

Contact: Nelly SEYMOUR 06 18 84 78 94
www.nelsey-medium.com   .

Salle Polyvalente Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 18 84 78 94 

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English :

L’événement Ateliers détente et bien-être Landeleau a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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