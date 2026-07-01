Ateliers détente et bien-être Landeleau
jeudi 30 juillet 2026 · Landeleau
Informations pratiques
Landeleau
Ateliers détente et bien-être
Salle Polyvalente Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Ateliers détente et bien-être le jeudi 30 juillet à 18h30 et tous les derniers jeudis de chaque mois.
> salle polyvalente de Landeleau
> séance d’1h30 à 20€
> atelier collectif de 12 personnes
Contact: Nelly SEYMOUR 06 18 84 78 94
www.nelsey-medium.com .
Salle Polyvalente Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 18 84 78 94
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English :
L’événement Ateliers détente et bien-être Landeleau a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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