Fête du Stang Landeleau
Fête du Stang Landeleau samedi 1 août 2026.
Landeleau
Fête du Stang
Le Stang Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Ne manquez pas la fête du Stang à Landeleau le Samedi 01 août 2026.
Tous les premiers week-ends d’août, Landeleau organise une grande fête champêtre, la Fête du Stang , sur son superbe site du Stang au bord de l’Aulne.
Cette manifestation rassemble généralement plus de 3 000 visiteurs.
Au programme Exposition de véhicules anciens, Jeux traditionnels, château gonflable, compagnie SAFIR, déambulation, spectacle de feu…
20h30: Sonerien-du
22h30: Kervegans avec Gweltas Adeux et Anthony Masselin (sonneur du groupe Soldat Louis)
00h30: DJ La Descente
> concours de gavotte à partir de 15h30 sur plancher: de nombreux lots à gagner
> restauration: galettes saucisses, crêpes, grillades, menu Koan Vraz à 19h00: assiette de tripes, pommes de terre, far ou glace, café
> feu d’artifice
Entrée 7€ (gratuit pour les moins de 12 ans) .
Le Stang Landeleau 29530 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du Stang Landeleau a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Landeleau (Finistère)
- Stage d’improvisation théâtrale Landeleau 13 juin 2026