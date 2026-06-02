Landeleau

Fête du Stang

Le Stang Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ne manquez pas la fête du Stang à Landeleau le Samedi 01 août 2026.

Tous les premiers week-ends d’août, Landeleau organise une grande fête champêtre, la Fête du Stang , sur son superbe site du Stang au bord de l’Aulne.

Cette manifestation rassemble généralement plus de 3 000 visiteurs.

Au programme Exposition de véhicules anciens, Jeux traditionnels, château gonflable, compagnie SAFIR, déambulation, spectacle de feu…

20h30: Sonerien-du

22h30: Kervegans avec Gweltas Adeux et Anthony Masselin (sonneur du groupe Soldat Louis)

00h30: DJ La Descente

> concours de gavotte à partir de 15h30 sur plancher: de nombreux lots à gagner

> restauration: galettes saucisses, crêpes, grillades, menu Koan Vraz à 19h00: assiette de tripes, pommes de terre, far ou glace, café

> feu d’artifice

Entrée 7€ (gratuit pour les moins de 12 ans) .

Le Stang Landeleau 29530 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête du Stang Landeleau a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou