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AGENDA · Landeleau

Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau !, Eglise de la commune de Landeleau, Landeleau

mardi 4 août 2026 · Eglise de la commune de Landeleau · Landeleau

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
Eglise de la commune de Landeleau
Adresse
Place de l'eglise, Landeleau
Ville
29530 Landeleau
Département
Finistère
Tarif
Gratuit, sans inscription

Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau ! Mardi 4 août, 20h00 Eglise de la commune de Landeleau Finistère

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Rendez-vous le mardi 4 Août
20h00 – Promenade commentée
Partez découvrir les terrains de chasse des chauves-souris dans la vallée de l’Aulne.
21h30 – Observation
Observez l’envol de l’une des plus grandes colonies de chauves-souris de Bretagne !
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures.

Eglise de la commune de Landeleau Place de l’eglise, Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne
Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau. chauves-souris grand rhinlophe

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