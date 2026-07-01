Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau !, Eglise de la commune de Landeleau, Landeleau

Informations pratiques

Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau ! Mardi 4 août, 20h00 Eglise de la commune de Landeleau Finistère

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Rendez-vous le mardi 4 Août

20h00 – Promenade commentée

Partez découvrir les terrains de chasse des chauves-souris dans la vallée de l’Aulne.

21h30 – Observation

Observez l’envol de l’une des plus grandes colonies de chauves-souris de Bretagne !

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures.

Eglise de la commune de Landeleau Place de l’eglise, Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne

Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau. chauves-souris grand rhinlophe