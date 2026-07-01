Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau !, Eglise de la commune de Landeleau, Landeleau
mardi 4 août 2026 · Eglise de la commune de Landeleau · Landeleau
Informations pratiques
Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau ! Mardi 4 août, 20h00 Eglise de la commune de Landeleau Finistère
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00
Rendez-vous le mardi 4 Août
20h00 – Promenade commentée
Partez découvrir les terrains de chasse des chauves-souris dans la vallée de l’Aulne.
21h30 – Observation
Observez l’envol de l’une des plus grandes colonies de chauves-souris de Bretagne !
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures.
Eglise de la commune de Landeleau Place de l’eglise, Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne
Partez à la découverte des chauves-souris de Landeleau. chauves-souris grand rhinlophe
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