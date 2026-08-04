Informations pratiques

Landeleau

Soirée conte animé

Bibliothèque de Landeleau Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Soirée conte animée à Landeleau le mardi 4 août !

La bibliothèque municipale accueillera une soirée conte organisée en partenariat avec le Centre Social Haute Cornouaille.

Au programme une histoire pleine de douceur et d’aventure… Viens aider une petite chauve‑souris amoureuse à retrouver son étoile ⭐

Cette animation précède la Nuit de la Chauve‑Souris, proposée par l’association Oaled Landelo.

Infos pratiques

> A 18H

> Bibliothèque de Landeleau, impasse des écoles

> À partir de 5 ans

> Gratuit

> Sur inscription

> Possibilité d’apporter son pique‑nique

Rendez‑vous à la bibliothèque parking de l’école

Pour toute information

Centre Social Haute Cornouaille 13 place du marché, Châteauneuf‑du‑Faou

cchc.animation@epal.asso.fr 02 98 73 34 86 .

Bibliothèque de Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Soirée conte animé Landeleau a été mis à jour le 2026-07-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou