Soirée conte animé Landeleau
mardi 4 août 2026 · Landeleau
Informations pratiques
Landeleau
Soirée conte animé
Bibliothèque de Landeleau Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Soirée conte animée à Landeleau le mardi 4 août !
La bibliothèque municipale accueillera une soirée conte organisée en partenariat avec le Centre Social Haute Cornouaille.
Au programme une histoire pleine de douceur et d’aventure… Viens aider une petite chauve‑souris amoureuse à retrouver son étoile ⭐
Cette animation précède la Nuit de la Chauve‑Souris, proposée par l’association Oaled Landelo.
Infos pratiques
> A 18H
> Bibliothèque de Landeleau, impasse des écoles
> À partir de 5 ans
> Gratuit
> Sur inscription
> Possibilité d’apporter son pique‑nique
Rendez‑vous à la bibliothèque parking de l’école
Pour toute information
Centre Social Haute Cornouaille 13 place du marché, Châteauneuf‑du‑Faou
cchc.animation@epal.asso.fr 02 98 73 34 86 .
Bibliothèque de Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86
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English :
L’événement Soirée conte animé Landeleau a été mis à jour le 2026-07-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou