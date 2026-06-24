Lampaul-Plouarzel

Balade circuit des lavoirs

RDV sur le parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 13:30:00

fin : 2026-07-06 17:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-24

Randonnée encadrée par l’association les lavoirs lampaulais , dont le but est de découvrir la mise en valeur des 11 lavoirs situés sur le littoral et dans les terres. Randonnée de 4 heures (circuit de 11 km)

Une collation est prévue à mi chemin. .

RDV sur le parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade circuit des lavoirs Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE