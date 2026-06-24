Balade circuit des lavoirs Lampaul-Plouarzel
Balade circuit des lavoirs Lampaul-Plouarzel lundi 6 juillet 2026.
Lampaul-Plouarzel
Balade circuit des lavoirs
RDV sur le parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 13:30:00
fin : 2026-07-06 17:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-24
Randonnée encadrée par l’association les lavoirs lampaulais , dont le but est de découvrir la mise en valeur des 11 lavoirs situés sur le littoral et dans les terres. Randonnée de 4 heures (circuit de 11 km)
Une collation est prévue à mi chemin. .
RDV sur le parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
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English :
L’événement Balade circuit des lavoirs Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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