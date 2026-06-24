UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade circuit des lavoirs Lampaul-Plouarzel

Balade circuit des lavoirs Lampaul-Plouarzel lundi 6 juillet 2026.

Adresse
RDV sur le parking du Kruguel
Ville
29810 Lampaul-Plouarzel
Département
Finistère
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Tarif

Lampaul-Plouarzel

Balade circuit des lavoirs

RDV sur le parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 13:30:00
fin : 2026-07-06 17:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-24

Randonnée encadrée par l’association les lavoirs lampaulais , dont le but est de découvrir la mise en valeur des 11 lavoirs situés sur le littoral et dans les terres. Randonnée de 4 heures (circuit de 11 km)
Une collation est prévue à mi chemin.   .

RDV sur le parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade circuit des lavoirs Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Lampaul-Plouarzel (Finistère)