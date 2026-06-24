Spectacle ce qui m’est dû Lampaul-Plouarzel
Spectacle ce qui m’est dû Lampaul-Plouarzel samedi 11 juillet 2026.
Lampaul-Plouarzel
Spectacle ce qui m’est dû
Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Ce qui m’est dû est un moment de théâtre chorégraphique qui raconte par la danse et les mots l’histoire de la prise de conscience écologique des deux comédiens, Antoine Raimondi et Héloïse Desfarges.
Dans une mise en scène simple et épurée, le duo remet en cause avec justesse notre système globalisé et nous interroge sur le sens de nos vies à l’ère du changement climatique et de l’ébriété énergétique.
A la manière des conférences gesticulées, Ce qui m’est dû cherche à toucher les profanes tout en donnant du grain à moudre et du cœur à l’ouvrage aux personnes déjà convaincues de l’urgence à agir.
Spectacle tout public, à partir de 10 ans. .
Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
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English :
L’événement Spectacle ce qui m’est dû Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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