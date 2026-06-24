Lampaul-Plouarzel

Exposition de peintures

Chapelle St Egarec Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Exposition de peintures et d’huiles réalisées par les dames du Club Féminin, à la chapelle Saint Egarec. .

Chapelle St Egarec Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13

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English :

L’événement Exposition de peintures Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE