Exposition de peintures Lampaul-Plouarzel
Exposition de peintures Lampaul-Plouarzel vendredi 17 juillet 2026.
Lampaul-Plouarzel
Exposition de peintures
Chapelle St Egarec Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Exposition de peintures et d’huiles réalisées par les dames du Club Féminin, à la chapelle Saint Egarec. .
Chapelle St Egarec Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
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English :
L’événement Exposition de peintures Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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