Vide grenier Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel
Vide grenier Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel dimanche 2 août 2026.
Lampaul-Plouarzel
Vide grenier
Rue de la mairie Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide-grenier estival en extérieur, ouvert à tous avec 70 à 80 exposants. Buvette et restauration sur place. .
Rue de la mairie Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE
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