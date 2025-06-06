Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel

Vide grenier Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel dimanche 2 août 2026.

Lieu : Rue de la mairie

Adresse : Parking du Kruguel

Ville : 29810 Lampaul-Plouarzel

Département : Finistère

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lampaul-Plouarzel

Vide grenier

Rue de la mairie Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Vide-grenier estival en extérieur, ouvert à tous avec 70 à 80 exposants. Buvette et restauration sur place.   .

Rue de la mairie Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Lampaul-Plouarzel (Finistère)