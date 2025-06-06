Vide grenier Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel

Lampaul-Plouarzel

Vide grenier

Rue de la mairie Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide-grenier estival en extérieur, ouvert à tous avec 70 à 80 exposants. Buvette et restauration sur place. .

Rue de la mairie Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE