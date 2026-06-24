Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel
Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel jeudi 6 août 2026.
Lampaul-Plouarzel
Atelier fais ta crêpe
Hall de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez apprendre à tourner les crêpes au bilig traditionnel, comme de vrais bretons !
Initiation au geste à l’aide de la Rozell.
Café-boisson offert avec vos crêpes.
Inscriptions par mail ou téléphone (repartez avec les crêpes que vous aurez façonnées vous-même). .
Hall de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
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English :
L’événement Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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