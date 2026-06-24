Lampaul-Plouarzel

Les marchés gourmands

Parking de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Dans une ambiance estivale chaleureuse et conviviale, venez prendre le temps de goûter les produits du terroir et de profiter de l’animation musicale en soirée buvette foodtrucks sur place. .

Parking de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13

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English :

L’événement Les marchés gourmands Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE