Les marchés gourmands Lampaul-Plouarzel
Les marchés gourmands Lampaul-Plouarzel jeudi 30 juillet 2026.
Lampaul-Plouarzel
Les marchés gourmands
Parking de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Dans une ambiance estivale chaleureuse et conviviale, venez prendre le temps de goûter les produits du terroir et de profiter de l’animation musicale en soirée buvette foodtrucks sur place. .
Parking de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
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English :
L’événement Les marchés gourmands Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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