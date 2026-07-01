Les marchés gourmands Lampaul-Plouarzel
jeudi 23 juillet 2026 · Lampaul-Plouarzel
Informations pratiques
Lampaul-Plouarzel
Les marchés gourmands
Parking de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans une ambiance estivale chaleureuse et conviviale, venez prendre le temps de goûter les produits du terroir et de profiter de l’animation musicale en soirée buvette foodtrucks sur place. .
Parking de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les marchés gourmands Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-13 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Lampaul-Plouarzel (Finistère)
- Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel 23 juillet 2026
- Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel 30 juillet 2026
- Les marchés gourmands Lampaul-Plouarzel 30 juillet 2026
- Vide grenier Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel 2 août 2026
- Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel 6 août 2026