Lampaul-Plouarzel

Atelier fais ta crêpe

Hall de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez apprendre à tourner les crêpes au bilig traditionnel, comme de vrais bretons !

Initiation au geste à l’aide de la Rozell.

Café-boisson offert avec vos crêpes.

Inscriptions par mail ou téléphone (repartez avec les crêpes que vous aurez façonnées vous-même). .

Hall de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13

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English :

L’événement Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE