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Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel

Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
Hall de la salle du Kruguel
Ville
29810 Lampaul-Plouarzel
Département
Finistère
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Lampaul-Plouarzel

Atelier fais ta crêpe

Hall de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Venez apprendre à tourner les crêpes au bilig traditionnel, comme de vrais bretons !
Initiation au geste à l’aide de la Rozell.
Café-boisson offert avec vos crêpes.
Inscriptions par mail ou téléphone (repartez avec les crêpes que vous aurez façonnées vous-même).   .

Hall de la salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13 

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English :

L’événement Atelier fais ta crêpe Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE

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