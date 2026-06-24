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Atelier débutant à l’aquarelle Lampaul-Plouarzel

Atelier débutant à l’aquarelle Lampaul-Plouarzel samedi 8 août 2026.

Adresse
Médiathèque Ty Boukin
Ville
29810 Lampaul-Plouarzel
Département
Finistère
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Lampaul-Plouarzel

Atelier débutant à l’aquarelle

Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Encadrés par Aude Danguy des Déserts, aquarelliste professionnelle, vous vous initierez aux techniques de l’aquarelle au travers d’un atelier débutant.
Tout le matériel vous sera fourni.
Places limitées.   .

Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13 

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English :

L’événement Atelier débutant à l’aquarelle Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE

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