Atelier débutant à l’aquarelle Lampaul-Plouarzel
Atelier débutant à l’aquarelle Lampaul-Plouarzel samedi 8 août 2026.
Lampaul-Plouarzel
Atelier débutant à l’aquarelle
Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Encadrés par Aude Danguy des Déserts, aquarelliste professionnelle, vous vous initierez aux techniques de l’aquarelle au travers d’un atelier débutant.
Tout le matériel vous sera fourni.
Places limitées. .
Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
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English :
L’événement Atelier débutant à l’aquarelle Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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