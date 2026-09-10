Informations pratiques

Balade « Clic-clac » du sentier du temps Samedi 19 septembre, 15h00 Sentier du temps Coste de Coa Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade photographique

BALADE « CLIC-CLAC ! » DU SENTIER DU TEMPS COSTE DE COA

Avec Romane Bréchet, médiatrice du patrimoine de la CoVe et la photographe Emilie Reynaud-Cochet

Découvrez ce sentier, tout juste inauguré, lors d’une balade sensorielle et photographique autour du temps. Prenons le temps d’échanger, de ressentir et de photographier. Accompagnés de votre médiatrice du patrimoine et d’une photographe, partez en quête du temps perdu…Emmenez vos appareils photos, de l’eau et de bonnes chaussures.

Sentier du temps Coste de Coa Chemin du Canal 84190 Vacqueyras Vacqueyras 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-clic-clac-du-sentier-coste-de-coa »}]

Balade photographique

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe