Balade commentée à deux voix avec le Pays d’Art et d’Histoire Îlot Tourtenay Tourtenay mercredi 1 juillet 2026.

Tourtenay

Balade commentée à deux voix avec le Pays d’Art et d’Histoire Îlot Tourtenay

rue de l’école Tourtenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-29

Parcourez les rues de Tourtenay à la découverte de son patrimoine et des créations de Tom Castinel.

Parcourez les rues de Tourtenay à la découverte de son patrimoine et des créations de Tom Castinel. Une promenade culturelle et conviviale pour redécouvrir l’histoire du village sous un nouveau regard. .

rue de l’école Tourtenay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 062424764 manon.corre@thouars.fr

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English : Balade commentée à deux voix avec le Pays d’Art et d’Histoire Îlot Tourtenay

Stroll through the streets of Tourtenay to discover its heritage and Tom Castinel’s creations.

L’événement Balade commentée à deux voix avec le Pays d’Art et d’Histoire Îlot Tourtenay Tourtenay a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Thouarsais