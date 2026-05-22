Balade commentée croix, lavoirs et mégalithes de Plounéour-Trez Route de Goulven face salle omnisport Plounéour-Brignogan-plages
Balade commentée croix, lavoirs et mégalithes de Plounéour-Trez Route de Goulven face salle omnisport Plounéour-Brignogan-plages dimanche 14 juin 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Balade commentée croix, lavoirs et mégalithes de Plounéour-Trez
Route de Goulven face salle omnisport Lavoir de Treanton Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
14h30 Animation en costume d’époque pour présenter le travail des lavandières
Lavoir de Treanton, rue des lavandières à Plounéour-Trez (près de la route de Goulven).
Ensuite promenade familiale d’environ 6kms avec commentaires sur les lavoirs restaurés, croix et mégalithes (dolmen et menhir) situés sur le parcours. Un goûter permettra de clore l’après-midi près du lavoir de Treanton
Libre participation. Inscription souhaitée au 06 63 26 07 51.
Depuis plus d’une dizaine d’année, une équipe passionnée de bénévoles de BEVA er VRO entretient et restaure le petit patrimoine local. Cette promenade commentée vous fera parcourir les sentiers remis en état par ces passionnés.
Accessible à tous .
Route de Goulven face salle omnisport Lavoir de Treanton Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 63 26 07 51
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English :
L’événement Balade commentée croix, lavoirs et mégalithes de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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