Informations pratiques

Beaussais-Vitré

Balade commentée du sentier huguenot

Place de la Mairie Beaussais-Vitré Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Cette balade commentée dans les chemins creux s’adresse aussi bien aux amoureux de la nature qu’aux amoureux du patrimoine. Le sentier huguenot est un bon moyen de découvrir l’histoire protestante.

Il s’agit d’un sentier de 6km qui relie la commune de Beaussais à celle de La Couarde. Votre guide vous commentera le paysage bocager qui a facilité la résistance des protestants clandestins du XVIIe et XVIIIe siècle, cette période du Désert où les protestants se réunissaient en assemblées secrètes. Ces huguenots ont bénéficié de ce paysage accueillant, mais ils y ont également laissé des traces pin parasol ou encore cimetières familiaux !

Sur réservation / places limitées au 05.49.32.83.16

Prévoir chaussures de marche Bonne condition physique Lampe torche

Rdv au Musée du Poitou Protestant de Beaussais

Tarifs 8 €/ adulte et 4 € /enfant 8-14ans. .

Place de la Mairie Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 83 16

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English : Balade commentée du sentier huguenot

L’événement Balade commentée du sentier huguenot Beaussais-Vitré a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays Mellois